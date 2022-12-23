Суд признал законным включение Глуховского в список иноагентов

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дмитрий Глуховский

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение включить в реестр иноагентов писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отклонив его иск к Минюсту России, сообщили ТАСС в суде. Согласно открытым источникам, писатель имеет гражданство России и Израиля и виды на жительство в Германии и Испании.

Суд отклонил иск Глуховского Д. А. к Минюсту РФ. Истец требовал отменить решение о внесении его в реестр физлиц-иноагентов, — сказали в суде.

Ранее спектакль по роману Глуховского убрали из репертуара театра Ермоловой в Москве. 7 июня писателя заочно арестовали по делу о распространении фейков. Глуховский выступил против спецоперации на Украине наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Леонидом Парфеновым.

После этого журналистка Ксения Собчак сообщила, что в Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения оппозиционно настроенных писателей и иноагентов. В их число попали Акунин, Быков и Глуховский. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране нет тенденции изъятия книг и стирания с афиш имен «критически настроенных авторов». По его словам, необходимо проверять каждый конкретный случай «отмены» тех или иных деятелей.