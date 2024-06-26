Суд признал законным арест пособников террористов из «Крокуса» Суд оставил в СИЗО двух обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы двух обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде. Защита пыталась опротестовать продление срока ареста Джумохону Курбонову и Назримаду Лутфуллои до 22 августа. Их обвиняют в пособничестве террористам.

Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее также суд оставил под стражей троих членов семьи Исломовых и Алишера Касимова. Они обвиняются в пособничестве нападавшим на концертный зал. Их жалобы также были оставлены без удовлетворения.

Вечером 22 марта террористы открыли огонь из автоматов по посетителям «Крокус Сити Холла». Согласно последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали не менее 550. Четырех мужчин задержали на следующий день, их отправили в СИЗО. Помимо них, под стражу заключили предполагаемых пособников, некоторые из которых пытаются обжаловать арест.

Замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский ранее заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» и захватом заложников в Ростове, где шестеро заключенных СИЗО захватили двух человек, стоит определенная «среда». По его мнению, злоумышленники считают, что России некогда заниматься внутренними вопросами, поскольку она полностью сосредоточена на спецоперации. Если предупредить событие не всегда возможно, то для ответной реакции у государства ресурсов хватает, предупредил он.