Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои

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Назримад Лутфуллои

Мосгорсуд 24 апреля отклонил жалобу на арест обвиняемого в причастности к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои, передает ТАСС. Заседание суда проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.

Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей — без изменения, — произнесла судья.

Лутфуллои стал девятым фигурантом дела о теракте в «Крокусе». В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что его задержали на следующий день после трагедии, вечером 23 марта, при проверке лиц на причастность к совершению диверсионно-террористического акта в концертном зале. Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Басманный суд отправил мужчину в СИЗО до 22 мая. Ему грозит пожизненное заключение.

В результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек, пострадал 551. По делу о произошедшем арестованы 11 человек, в том числе 4 непосредственных исполнителя.

Президент России Владимир Путин 24 апреля обратился к участникам международной встречи по безопасности по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, никто не должен уйти от справедливого возмездия в вопросе теракта в «Крокусе». Президент добавил, что специалисты продолжают расследование этого «подлого преступления».