Суд признал виновными всех фигурантов дела банка «БФГ-кредит» Экс-глава банка «БФГ-кредит» Пусерев получил семь лет тюрьмы за растрату

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Бывший глава банка «БФГ-кредит» Денис Пуресев был признан виновным Дорогомиловским районным судом Москвы по делу о растрате 23 млрд рублей, его приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей, говорится в заявлении столичных судов общей юрисдикции в Telegram. В деле также фигурируют два менеджера и три банкира.

Уточняется, что к семи годам тюрьмы также приговорили менеджеров кредитного управления Алексея Горлина и Михаила Дорогинина, экс-сотрудница этого же отдела Юлия Финкельштейн получила пять лет лишения свободы. Осужденным также предстоит выплатить по 1 млн рублей в качестве штрафа. Фигурантам в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, которая связана с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.

Также среди подозреваемых по этому же делу числятся Павел Дойнов, занимавший должность председателя правления банка, и двое бывших совладельцев Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Они были арестованы заочно, так как, по версии следствия, в настоящее время находятся за границей.

Ранее арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова. Турлов входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана. В 2022 году он отказался от гражданства РФ. Freedom Holding в феврале 2023 года продал российские активы — брокера и банк