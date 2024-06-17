Суд принял решение по жалобе продюсера Reuters Габова на арест Суд в Москве отклонил апелляционную жалобу продюсера Reuters Габова на арест

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Константин Габов

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда не удовлетворила апелляционную жалобу продюсера Reuters Константина Габова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Габов останется под стражей.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрев апелляционную жалобу заявителя на постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресекая в виде заключения под стражу в отношении Габова Константина Васильевича, оставила постановление районного суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — говорится в сообщении.

27 апреля стало известно, что продюсера Reuters Константина Габова отправили в СИЗО по подозрению в участии в экстремистском сообществе. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Позже в Мурманской области арестовали журналиста Сергея Карелина, который сотрудничал с американским информационным агентством Associated Press. Ему вменяют «участие в экстремистском сообществе», он проходит по тому же делу, что и Габов. По данным СМИ, 41-летний Карелин, который в том числе является гражданином Израиля, был задержан вечером 26 апреля. По версии следствия, он и Габов участвовали в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале сторонников оппозиционера Алексея Навального.