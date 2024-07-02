Суд принял решение по похитителям итальянца в Москве Суд арестовал Ибрагимова и Зейналова по делу о похищении итальянца в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замоскворецкий районный суд города Москвы арестовал на два месяца Залумхана Ибрагимова, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы. Он является одним из обвиняемых по делу о похищении гражданина Италии в центре Москвы. Под стражей он пробудет до 29 августа. Второго подозреваемого Али Зейналова отправили за решетку на тот же срок.

Фигурант по делу о похищении гражданина Итальянской Республики в центре столицы отправлен под арест. <...> Второму фигуранту по делу о похищении человека в центре столицы избрана мера пресечения <...> в виде заключения под стражу, — постановил суд.

По версии следствия, Ибрагимов и Зейналов в составе организованной группы совместно с другими фигурантами дела напали на иностранца под видом сотрудников правоохранительных органов. При этом действовали они по поручению третьего лица, считают в суде. При себе у них было оружие. Злоумышленники увезли похищенного в Брянск, где удерживали в течение суток.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что жертвой похитителей стал гендиректор крупнейшего в Европе производителя технических газов компании SIAD Rus 56-летний Cтефано Гуидотти. По данным канала, утром 28 июня его схватили на Садовой-Триумфальной улице и затолкали в BMW, а вечером того же дня его родственники обратились в полицию. Канал узнал, что машину похитителей обнаружил в Брянске в микрорайоне Новостройка, в нескольких километрах от границы с Украиной.