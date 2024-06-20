Суд принял новое решение по Тимуру Иванову Суд продлил арест экс-замминистра обороны Тимуру Иванову

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Тимур Иванов

Суд в Москве продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, сообщает ТАСС из зала суда. Как отмечается, аналогичное решение Басманный суд российской столицы принял и в отношении его предполагаемого сообщника бизнесмена Сергея Бородина.

Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей Иванову и Бородину до 23 сентября, — приводит агентство решение судьи.

До этого Иванову предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

В зале суда обвиняемый заявил, что более не является заместителем министра обороны. Таким образом он ответил на вопрос судьи о своем трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что номера на автомобилях Иванова могли обойтись экс-замминистра обороны более чем в 6 млн рублей. В частности, у него во владении был внедорожник Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Выяснилось, что стоимость подобного госномера может составлять 2,5–3 млн рублей.