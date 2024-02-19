Суд приговорил троих активистов «СтопХама» к срокам в колонии Трое активистов «СтопХама» получили по шесть лет за драку со спецназом «Гром»

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Бабушкинский суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» к шести годам лишения свободы каждого за драку с бойцами спецподразделения «Гром», пишет ТАСС. Мужчинам вынесли приговор по двум статьям УК РФ: за применение насилия в отношении представителя власти, а также за хулиганство, совершенное группой лиц.

Суд признал виновными Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима, — цитирует агентство решение суда.

Осужденных задержали в июне прошлого года. Конфликт произошел на Ярославском шоссе. Сначала между мужчинами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

В феврале в центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка с участием взрослых мужчин и подростков. В результате конфликта возле торгового центра «Галерея» двое его участников получили закрытые черепно-мозговые травмы. Мать одного из пострадавших подростков рассказала, что к сыну и его друзьям подошел мальчик 14 лет, показал нож и стал угрожать. После этого к детям подбежал один из взрослых и инициировал драку, ударив в лицо 16-летнего юношу.

Ранее толпа подростков избила сверстника в колпинском торговом центре Санкт-Петербурга.