Суд приговорил экс-главврача «Матросской тишины» к семи годам тюрьмы

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Преображенский районный суд в Москве приговорил бывшего главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» к семи годам лишения свободы, передает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

По совокупности преступлений Кравченко А.В. окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в системе здравоохранения сроком на 2 года, — сообщили в пресс-службе судов.

Кравченко признали виновным в превышении должностных полномочий. Как считают следователи, в результате действий врача заключенные из-за перевода в «гражданские палаты» были освобождены от наказания. Обвинение полагало, что экс-главврач делал это, чтобы «разгрузить» изолятор из-за якобы ложного понимания распоряжений руководства и карьерных интересов. Сам врач настаивал, что спасал жизни тяжелобольных пациентов.

Медик был задержан в январе 2022 года. Кравченко выражал опасения, что в связи с этим расследованием из столичных СИЗО вообще перестанут освобождать по состоянию здоровья.