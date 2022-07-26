Суд по делу Грайнер отложили из-за обморока консульского работника США

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Химкинский суд Подмосковья отложил на сутки заседание по делу баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков из-за обморока сотрудника посольства США, сообщает РИА Новости. Сейчас консульский работник приходит в себя после обморока.

По словам временного поверенного в делах США в Москве Элизабет Руд, в зале суда было очень жарко, и мужчине «потребовалась небольшая пауза, ему принесли воды». Сейчас он чувствует себя хорошо. По данным Telegram-канала 112, представителю американского посольства вызвали скорую помощь. Заседание пришлось перенести на 27 июля, оно начнется в 14.30.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Результаты экспертизы показали, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали и предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств. Сама она признала вину в контрабанде наркотиков, уточнив, что у нее не было умысла совершать преступление.