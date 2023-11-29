Суд отпустил мужчину, четыре года преследовавшего свою бывшую Суд в Москве отпустил экс-полицейского, преследовавшего свою бывшую четыре года

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Экс-полицейского, который преследовал свою бывшую девушку и коллегу, отпустили из зала суда, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». По его данным, мужчине дали запрет определенных действий.

Как отмечает канал, Роману Лонскову, который четыре года угрожал женщине, бил ей машину и порочил репутацию, запретили гулять по ночам, приближаться к дому пострадавшей ближе чем на 500 метров и пользоваться телефоном. Девушка рассказала журналистам, что недовольна решением суда и работой полиции. По ее словам, Лонсков опасен и способен на другие преступления, однако следователи ее не услышали.

Логично, что будет такая мера пресечения. Сотрудники полиции возбудили эти дела давно и ничего не делали — никаких экспертиз, не учли другие эпизоды, — объяснила она.

27 ноября стало известно о задержании экс-сотрудника правоохранительных органов, который преследовал бывшую возлюбленную-коллегу. Мужчина на протяжении четырех лет угрожал следователю из Нижнего Новгорода, пострадавшей даже пришлось уволиться из органов. Поймали злоумышленника в Москве в квартире у друга, мужчина три недели находился в розыске.

В отношении бывшего оперативника возбудили уголовное дело за умышленную порчу имущества. Мужчина не только угрожал бывшей и названивал ей с разных номеров, но и проколол все шины ее автомобиля, а также повредил машину кирпичом. Пострадавшая в общей сложности написала 30 заявлений в полицию, но в отделении ничего не предпринимали. По словам женщины, все из-за того, что они оба работали там же.