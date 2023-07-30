Суд отпустил домой двух банкиров, обвиняемых в хищении свыше $120 млн

Два банкира, обвиняемые в хищении $40 млн и 8,1 млрд рублей, отправились из СИЗО домой по решению Мосгорсуда, пишет «Коммерсант». По данным ведомства, речь идет о Кирилле Любенцове и Александре Лукине, арестованных в августе прошлого года.

Следствие настаивало на продлении ареста банкиров, однако суд счел соответствующую меру ничем не мотивированной. По словам стороны обвинения, оказавшись дома, Лукин и Любенцов, могут уничтожить доказательства совершенных ими преступлений, а также задействовать свои связи, чтобы скрыться от следствия.

В публикации уточняется, что банкиры обвиняются в совершении экономически нецелесообразных сделок и растратах в особо крупных размерах. В ходе заседания суда было решено, что обстоятельства, послужившие поводом для их ареста, «утратили свое значение».

Ранее сообщалось, что Московская прокуратура обжаловала отказ суда поместить под арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Сторона обвинения настаивает на ужесточении меры пресечения, однако суд принял решение сохранить действующий ранее запрет определенных действий. Валерии Чекалиной и ее супругу предъявлены обвинения в незаконном отмывании доходов.