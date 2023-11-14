Суд отправил шурина Лужкова за решетку на шесть лет Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам за мошенничество

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Виктор Батурин

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии бизнесмена Виктора Батурина, сообщает РИА Новости. Также судья назначила ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Его обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств. В начале судебного разбирательства он признал вину. Во время прений прокурор просил назначить ему 7,5 года колонии.

Признать Батурина Виктора Николаевича виновным <...> и назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, — приводит агентство вердикт судьи.

Как отмечается, дело против бизнесмена заведено по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она обвиняет брата в хищении 25% акций созданной ею компании «Интеко» путем обмана. Силовики задержали Батурина 1 июля. Свою вину все это время не признавал.

Ранее в Подмосковье был обнаружен мертвым основной свидетель по данному делу — 56-летний бизнесмен и бывший вице-президент Паралимпийского комитета Москвы Игорь Вашуркин. Тело мужчины нашли на месте пожара в частном доме в селе Немчиновка. Экспертиза подтвердила, что найденные после разбора завалов останки человека принадлежат именно ему.