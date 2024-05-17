Московский суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мужчины «розочкой»

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Владислав Неклюдов

В Москве Таганский районный суд арестовал до 16 июля подозреваемого в убийстве мужчины, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Подозреваемый Владислав Неклюдов просил об иной мере пресечения, но суд отказал.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), Неклюдову Владиславу Борисовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 16 июля 2024 года, — указано в сообщении суда.

Прокуратура уточняет, что 16 мая мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта ударил собутыльника ножом в шею.

16 мая между обвиняемым и ранее ему незнакомым потерпевшим произошел конфликт. Злоумышленник взял бутылку из-под спиртного, разбил ее и острым краем нанес потерпевшему удар в шею, от которого он скончался на месте, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло возле алкогольного магазина. Погибшим оказался 32-летний Тлепберген Байменов, который часто совершал покупки в заведении. Ранее он привлекался за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.