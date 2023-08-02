Суд отправил в психбольницу мужчину, толкнувшего подростка под поезд

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Суд в Москве вынес приговор по делу Владимира Кизика, толкнувшего 15-летнего подростка под поезд метро, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическое учреждение. Отмечается, что ранее москвич уже проходил лечение с диагнозом «шизофрения».

Инцидент в московском метрополитене произошел 9 марта. Кизик внезапно ударил в спину школьника, стоявшего неподалеку от края платформы. В результате удара он не удержался и упал прямо под приближающийся состав. Однако мальчику удалось выжить благодаря оперативной реакции машиниста, его здоровью ничего не угрожает.

Позднее стало известно, что Кизика без сопровождения отправили в дневной стационар из психбольницы имени Алексеева. Именно в этот промежуток времени и произошло преступление. В больнице прошли следственные действия, медиков проверяют на предмет халатного отношения к своим обязанностям.

Ранее Советский районный суд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Его задержали после того, как он толкнул женщину под колеса маршрутного автобуса. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Суд отправил обвиняемого на принудительное лечение.