Суд отправил в колонию избивших журналиста «Коммерсанта» Суд в Москве приговорил к двум годам колонии избивших журналиста «Коммерсанта»

Фото: t.me/moscowcourts

Дорогомиловский суд Москвы огласил приговор Сергею Гребенюкову и Роману Московскому, обвиняемым по делу о нападении на фотокорреспондента газеты «Коммерсант» в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Их признали виновными в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ) и назначили два и два с половиной года колонии соответственно.

Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Гребенюкову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, Московскому — в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 3 ноября 2020 года. Суд установил, что Гребенюков, одетый в форму сотрудника ЧОПа, и Московский напали на фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова, когда тот выполнял редакционное задание. Журналист снимал обменные пункты с курсами валют.

Обвиняемые, осознавая, что перед ними журналист, воспрепятствовали его законной профессиональной деятельности, потребовали удалить сделанные снимки и, получив отказ, ударили корреспондента, отобрали фотокамеру и заставили удалить снимки, — пояснили в СК.

Ранее сообщалось, что во время семинара ВИП-коуча Инны Тлиашиновой напали на корреспондента Наталию Графчикову и оператора «Известий». Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже. Там журналистку избили и попытались задушить, а оператору сломали камеру.