Суд отправил под стражу второго обвиняемого в нападении на «Крокус» Суд Москвы арестовал второго обвиняемого в теракте в «Крокусе», он признал вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении второго обвиняемого в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Рачабализода Саидакрами Муродали была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. По их информации, мужчина признал свою вину.

Рачабализода признал вину. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года, — говорится в официальном заявлении.

Ранее первый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев полностью признал свою вину. По обнародованной информации, ходатайство органов следствия было удовлетворено. Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в подмосковном концертном зале, уточнили в суде.

До этого в Сети появились кадры происходящего вокруг территории Басманного суда в Москве, куда доставили подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Здание было полностью оцеплено, по его периметру дежурили сотрудники силовых ведомств. Кроме того, территорию обследовали кинологи с собаками.