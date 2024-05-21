Суд отправил под домашний арест новую фигурантку дела о торговле детьми Седьмая фигурантка дела о торговле детьми отправлена под домашний арест

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Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для полицейской из Алтайского края Натальи Душкиной, которая проходит по делу о торговле людьми, говорится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Дело первоначально возбудили против приемной матери 15 ребят Юлии Логиновой.

Постановлением Преображенского районного суда города Москвы в отношении Душкиной Натальи Сергеевна избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 26 суток, до 16 июня 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных ограничений, — говорится в собщении.

Душкину обвиняют в торговле людьми и вовлечении в совершение преступления несовершеннолетнего (п.п. «а, б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ). По версии следствия, начальник миграционного пункта ОП по Советскому району МО МВД «Белокурихинский» с Логиновой и другими фигурантами дела занимались «незаконным оборотом новорожденных детей» в нарушение установленного порядка усыновления.

Ранее в прокуратуре заинтересовались многодетной матерью после того, как в крови одного из ее 15 детей нашли препарат, запрещенный к применению при его болезни. По факту умышленного причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. В ходе проверки обнаружилось, что женщина подделала документы о родстве с некоторыми несовершеннолетними детьми. Генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между москвичкой и ее пятью детьми.