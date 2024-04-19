Суд отправил бывшего министра энергетики Подмосковья под домашний арест Суд отправил экс-министра энергетики Подмосковья Самарина под домашний арест

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Александр Самарин

Суд отправил под домашний арест бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы. Мера пресечения избрана на срок до 17 июня. Чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Следствие просило заключить его под стражу.

В отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов, — говорится в сообщении.

Дело связано с коммунальной аварией в начале года, которая в морозы оставила без тепла жителей Подольска. Следствие полагает, что чиновник знал о формальном подходе к мероприятиям по подготовке объектов к зиме и не организовал их проверку должным образом. В результате аварии в Подольске был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после масштабной аварии, лишившей в аномальные холода тепла и света десятки тысяч людей в подмосковном Подольске. Был задержан замглавы Подольска. Также задержан начальник котельной.