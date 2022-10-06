Суд отказался «подселить» пенсионерку в квартиру актера Меньшикова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский и российский актёр театра и кино Олег Меньшиков

Суд отказался подселить пенсионерку Светлану Савицкую к актеру Олегу Меньшикову в элитную квартиру в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что женщина хотела забрать половину своего жилья.

По данным Mash, в 1996 году Светлана Савицкая вместе с мужем купили 170-метровую квартиру на Фрунзенской набережной. Квартира была оформлена на мужа. Через год супруги развелись, однако договорились при продаже жилья поделить выручку пополам. После развода бывшие супруги не общались. Только в 2017 году пенсионерка узнала, что бывший супруг умер еще в 2004 году, а права на квартиру перешли его родителям, которые продали ее известном актеру.

Про договоренности, естественно, никто не знал. С апреля дама бегает по судам. Но за пять заседаний элитное жилье так и осталось у Меньшикова, — говорится в сообщении.

Ранее жительницу Подмосковья Нину Люгину заочно признали сумасшедшей. 70-летняя пенсионерка узнала об этом в 2020 году, когда обратилась к участковому из-за совершенных в отношении нее противозаконных действий — тогда ее дело не стали рассматривать, так как по документам она стоит на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом «расстройство личности», который, как оказалось, ей поставили еще в 2018 году. Женщина обратилась в суд. В результате Каширский суд встал на ее сторону и принял решение исключить из амбулаторной карты запись о наблюдении у врача-психиатра по поводу этого диагноза.