Суд осудил мошенников за хищение картофельного завода Рудковской В Москве осудили мошенников, похитивших у Рудковской картофельный завод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская

Кунцевский суд Москвы постановил арестовать на 8,5 лет Валентина Савинова, который мошенническим путем завладел касимовским картофельным заводом продюсера Яны Рудковской, сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции. Отмечается, что обвиняемый будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным издания, у Савинова были сообщники — Владимир Абаев и Дмитрий Киселев. Оба получили по четыре года тюрьмы. Авторы пишут, что Савинов был лучшим другом бывшего супруга Рудковской, он дважды перепродал принадлежащее ей предприятие стоимостью 250 миллионов рублей и не рассчитался с продюсером.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд столицы заочно приговорил экс-главу дочки Ростеха «РТ-Капитал» Сергея Иванова к восьми годам лишения свободы за аферу на 138 млн рублей. Бывший гендиректор компании признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, (ст. 201 и 159 УК РФ).

До этого стало известно, что Мосгорсуд сократил срок наказания бывшему директору госкорпорации «Ростех» по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алле Лалетиной с восьми до 6,5 года колонии по делу о взятках. Сумму штрафа осужденной снизили с 133 млн до 900 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Топ-менеджер Ростеха обвинялась в получении взяток на общую сумму почти в 69 млн рублей, ей грозило до 10 лет лишения свободы и штраф до 200 млн.