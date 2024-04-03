Суд оставил в СИЗО обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Исломова

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Исроил Исломов

Суд признал законным арест первого фигуранта дела о террористической атаке на «Крокус Сити Холл» Исроила Исломова, сообщило РИА Новости. Как заявил адвокат обвиняемого, Исломов заявляет, что не имеет отношения к теракту. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.

Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения, — огласил решение судья.

Ранее стало известно, что арестованный по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал решение суда о водворении в СИЗО. Он является отцом братьев Аминчона и Диловара, также арестованных по этому делу. Диловар продал автомобиль исполнителям теракта.

Исломовых арестовали 25 марта. Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта другой обвиняемый — Шамсидин Фаридуни. Они отвечали за логистику и транспорт.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что число детей, погибших при атаке террористов на «Крокус Сити Холл», возросло до шести. По ее словам, также известно о семи пострадавших детях, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв трагедии, по последним данным Следственного комитета РФ, составляет 145 человек.