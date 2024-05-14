Суд оставил Удальцова под стражей до середины августа Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Удальцов

Лидеру общественного движения «Левый фронт» Сергею Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Его оставили под стражей до середины августа. Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 августа, — сообщили в суде.

Отмечается, что со всех адвокатов, защищающих Удальцова, взяли подписку о неразглашении. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Удальцова задержали на Красной площади во время акции в конце декабря. Мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. По словам лидера «Левого фронта», во время акции присутствующие, помимо красных флагов, поднимали символику общественного движения.

Спустя несколько недель после задержания стало известно, что в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело из-за его высказываний в интернете. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски в его квартире и изъяли электронные носители и гаджеты. По словам координатора «Левого фронта», его обвинили в размещении постов в поддержку «ребят из Уфы», арестованных по делу о создании террористического общества. Удальцов свою вину не признал.