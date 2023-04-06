Суд оштрафовал Wikimedia за неудаление экстремистских материалов Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за неудаление экстремистского контента

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Таганский райсуд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia за неудаление из «Википедии» текстов песен группы «Психея», который признаны экстремистскими, передает РИА Новости. Протокол был составлен по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей, — огласил свой вердикт судья.

Впервые суд оштрафовал Wikimedia в конце апреля — на 3 млн рублей из-за семи статей о военной операции на Украине, которую суд счел необъективной. Решение принял судья Тимур Вахрамеев.

1 ноября фонд получил очередной штраф за неудаление из онлайн-энциклопедии двух статей о военной операции на Украине.

Последний раз Wikimedia Foundation получил штраф 23 февраля. Владелец электронной энциклопедии был оштрафован на 2 млн рублей за отказ удалить материалы о трех воинских частях ВС РФ и о специальной военной операции. Речь шла о материалах про 74-ю гвардейскую мотострелковую бригаду, 138-ю отдельную мотострелковую бригаду и 92-ю ракетную бригаду, где содержатся данные об их дислокации.