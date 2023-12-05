Суд оштрафовал Тelegram на 4 млн рублей Суд оштрафовал Тelegram на 4 млн рублей за неисполнение требования Роскомнадзора

Мировой суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Отмечается, что рестрикции последовали из-за неисполнения предписания Роскомнадзора.

Признать компанию Telegram Messenger Inc. виновной в совершении административного правонарушения по статье 19.7.10-4 КоАП РФ и назначить штраф в размере 4 млн рублей, — говорится в постановлении.

В начале декабря Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за публикацию контента, который содержит запрещенную к показу в России информацию. Изначально компаниям грозил штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенных роликов.

До этого компания Google также была оштрафована на 4 млн рублей за отказ удалить из видеохостинга YouTube фейки про спецоперацию. Речь идет о роликах, в которых содержались недостоверные данные о ВС РФ, применении ядерного оружия и мобилизации.

Ранее в конце ноября Мировой суд в Москве оштрафовал на 12 млн рублей компанию Apple за повторное нарушение законодательства России в области персональных данных. Компанию признали виновной в повторном отказе локализовать данные россиян.