Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест замглавы Минобороны Иванова ТАСС: Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замглавы Минобороны РФ 8 мая

Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемого в коррупции замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова на меру пресечения на 8 мая, сообщили ТАСС в суде. Защита просит избрать чиновник не связанную с лишением свободы меру пресечения.

Апелляционная жалоба на арест Тимура Иванова назначена к рассмотрению в 12:45 мск 8 мая, – заявили агентству в суде.

Адвокаты Иванова просят отправить обвиняемого в получении взяток замминистра под домашний арест или избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Они также планируют предложить суду залог за выход Иванова из под стражи, но сумма пока не озвучена.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что замминистра обороны владеет роскошным особняком. По данным канала, дом стоимостью примерно 2 млрд рублей находится в Тверской области. Как передает канал, недвижимость находится в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, он построен в стиле классицизм.

До этого один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие экс-замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Согласно версии следствия, Иванов от лица Минобороны предоставлял более выгодные подряды через электронную систему торгов в период с 2018 по 2023 год.