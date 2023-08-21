Суд направил на принудительное лечение москвичку, сбросившую дочь из окна

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Москвичку, сбросившую годовалую дочь из окна жилого дома с 11-го этажа в Северном Чертанове, направили на принудительное лечение. Московский городской суд признал 27-летнюю женщину невменяемой, сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичную прокуратуру. Женщина обвинялась по факту убийства малолетнего.

Московский городской суд вынес постановление в отношении 27-летней жительницы столицы, обвиняемой в совершении запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего», — говорится в сообщении ведомства.

В результате психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемая страдала психическим расстройством. В пресс-службе отметили, что из-за этого она не могла осознавать опасность собственных действий. Суд принял решение направить обвиняемую на принудительное лечение в медучреждение специализированного типа.

Москвичка сбросила годовалую дочь из окна квартиры на Сумском проезде в ноябре 2022 года. Пострадавшей удалось выжить, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже девочка от полученных травм скончалась в больнице.