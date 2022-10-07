Суд лишил «Мемориал» офиса на Каретном Ряду в Москве

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Вход в офис закрытого общества «Мемориал»

Тверской суд Москвы принял решение лишить организацию «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) офиса на Каретном ряду в Москве возле сада «Эрмитаж», сообщает «Осторожно, новости». По информации Telegram-канала, прокуратуре не понравилось, что у исполнительного директора правозащитного офиса Елены Жемковой есть помещение в центре столицы.

В ведомстве посчитали сохранение имущества незаконным. И подали иск, дополнительно попросив арестовать имущество и счета ответчиков. Правозащитники же назвали суд попыткой рейдерского захвата, — сказано в сообщении.

В источнике добавили, что суд снял арест с имущества сегодня, 7 октября. Однако спустя несколько часов его вновь решили передать государству.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» и украинскому Центру гражданских свобод. Таким образом, комитет «почтил трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».