Суд дал 16 лет колонии убийце криминального авторитета в Москве Суд приговорил к 16 годам колонии убийцу криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии Матлабе Султанова — исполнителю убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе в 2021 году, сообщает РИА Новости. Отмечается, что мотивом стал передел сфер влияния, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных круга Альберта Гейдарова, — говорится в сообщении.

Установлено, что недавно освободившегося из колонии Алика Рыжего (Гейдарова) поручил устранить его конкурент, опасавшийся падения своих доходов. Он привлек к совершению убийства ранее ему знакомых Султанова и еще одного мужчину.

В отношении организатора убийства и сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках которого они объявлены в федеральный розыск.

Преступление произошло 12 апреля 2021 года в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Неизвестный пришёл туда и произвел в Гейдарова несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых тот скончался на месте. Преступник скрылся. Инцидент произошел в доме, где жил вор в законе. Он приходил в фитнес-клуб заниматься с охраной.

Позднее убийца был задержан. Он сам отрицает, что совершил преступление за деньги. Как считает следствие, в устранении вора в законе мог быть заинтересован родственник криминального авторитета Надира Салифова Намик Бакинский. В частности, он мог заказать Рыжего, так как считал его причастным к убийству своего родственника, указанного выше. Ещё одним мотивом могли стать претензии Гейдарова на контроль овощных рынков в Москве.