Россиянина арестовали за экспорт сырья для оружия массового поражения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ за попытку отправить за границу сырье или информацию, необходимые при создании оружия массового поражения (ОМП), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Арестованного зовут Александр Неруш. Его заключили под стражу на два месяца, до 21 октября. Нерушу вменяют приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также незаконный экспорт сырья из РФ, которое могут использовать при создании ОМП.

Постановлением суда Москвы в отношении Неруша Александра Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 21 октября, — сообщили в суде.

Таким образом, Нерушу грозит от трех до семи лет колонии.

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