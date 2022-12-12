Суд арестовал женщину, оставившую младенца в московском подъезде

Фото: t.me/moscowproc

Женщина, которая оставила ребенка в подъезде одного из домов в Москве, арестована. Такое решение было принято судом с учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры, отмечает столичное надзорное ведомство. Арестованная раскаялась в содеянном и признала свою вину.

Женщине, оставившей ребенка в подъезде, предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка), — говорит прокуратура.

По ходу заседания суда женщина рассказала, что раскаивается в содеянном и признает вину, но не соглашается с мерой пресечения в виде помещения под стражу. Столичная прокуратура контролирует ход расследования.

Новорожденная девочка примерно недельного возраста была найдена вечером 10 декабря в подъезде одного из жилых домов по улице Паромной на юге столицы. Завернутый в одеяло ребенок лежал на лестничной клетке первого этажа. Новорожденная доставлена в медицинское учреждение, видимых повреждений у нее нет.

Позднее сама женщина рассказала, что оставила младенца в подъезде в связи с трудным жизненным положением. Ей может грозить до четырех лет тюрьмы.