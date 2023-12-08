Суд арестовал замглавы Фрязино Московский суд арестовал замглавы Фрязино по делу о взятке

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Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы подмосковного городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении крупной взятки, сообщает пресс-служба столичных судов. Он будет содержаться под стражей до 6 февраля 2024 года.

Отмечается, что решение суда еще может быть обжаловано. Согласно материалам дела, Медведев проходит по статье о получении взятки в особо крупном размере. Он курировал в администрации вопросы ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта. Другие подробности уголовного дела не раскрываются.

Ранее стало известно, что в Якутии задержан руководитель управления Росприроднадзора, его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от его действий оценили более чем в 135 млн рублей. Как полагает следствие, чиновник составил отчет по геологическому изучению недр реки Тимптон, хотя по факту там ничего не проводилось. Отмечается, что это позволило предприятию начать в той местности незаконную добычу шлихового золота.

До этого ФСБ задержала заместителя руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов. Женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом. Отмечается, что на ее рабочем месте провели обыски. Следственное управление СК России по региону возбудило в отношении нее уголовное дело.