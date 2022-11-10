Суд арестовал выбросившую годовалую дочь из окна москвичку

Фото: Пресс-служба Чертановского районного суда

Суд избрал меру пресечения в виде ареста жительнице Москвы, выбросившей свою годовалую дочь из окна на 11-м этаже. Женщине предстоит пробыть в СИЗО до 8 января, сообщает столичный главк Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Чертановским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу до 08.01.2023, — говорится в тексте.

Москвичке предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). В ходе допроса свою вину она признала, но при этом не выразила сожаления о содеянном, отметили в СКР. Следствие намерено назначить ей комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел в Сумском проезде Москвы. Девочка при падении с 11-го этажа выжила, но позднее скончалась в больнице. Ее мать также была госпитализирована. Выбросив ребенка, она пыталась покончить с собой. После выписки ее доставили в СКР. В ведомстве пояснили, что она была подавлена из-за развода.