В Москве арестовали россиянина за сотрудничество с иностранным государством В Москве арестовали россиянина по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест россиянина, подозреваемого в сотрудничестве с представителями иностранного государства и содействии в деятельности, направленной против безопасности России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Суть обвинения в суде не уточнили, поскольку материалы содержат гриф «секретно».

В отношении Пищулина Павла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря, — сказано в сообщении.

Пищулину вменяется статья 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), без признаков государственной измены. Если его вина будет доказана, Пищулину грозит от трех до восьми лет колонии со штрафом.

Заместитель главы комитета Думы по безопасности Андрей Луговой ранее рассказал, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении наказания за государственную измену. Ранее парламентарий призывал ужесточить наказание в плоть до пожизненного заключения без права апелляции в связи со сложившейся ситуацией.

Также Луговой призывал лишать за измену государству гражданства. Он добавил, что в настоящее время конституция государства не предусматривает возможности лишения гражданства и он высказывает по данному вопросу сугубо личную позицию. Что касается ужесточения уголовного наказания, то оно, по мнению Лугового, необходимо, так как последние 10 лет Россия «живет в недружественном окружении», а иностранные спецслужбы, по его мнению, ведут на территории РФ «активную работу».