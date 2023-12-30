Обвиняемого в убийстве Легойды арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца журналиста Владимира Легойды, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Московской области. В суде обвиняемый 25-летний Адам Щербаков заявил, что ему совестно.

Я любого выбрал бы, просто попался старик. Совестно, но я его не хотел убивать, — сказал арестованный в зале суда.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям. Помимо убийства Щербакову также инкриминируют подделку документов и нападение с применением насилия.

Щербаков был ранее осужден за разбой на девять лет, но вступил в ЧВК и был амнистирован. «Коммерсант» писал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина сбежал из зоны проведения СВО.

Ранее были опубликованы кадры работы следователей и криминалистов на месте убийства отца журналиста. Тело Романа Легойды было обнаружено 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе неподалеку от СНТ «Мещерино-Чурилково». Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.