Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Суд в Москве арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе столицы. Мера пресечения избрана на срок до 18 января 2023 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Вину он свою признал. В судебном заседании пояснил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В ходе заседания обвиняемый также заявил, что сильно любил убитую девушку, сообщает РЕН ТВ. По словам друзей потерпевшей, ее отношения с мужчиной были неоднозначными, она нередко жаловалась на побои.

Преступление было совершено вечером 18 ноября у станции метро «Зюзино». Потерпевшей оказалась 29-летняя Юлия Ткачева. Накануне она сообщила в полицию, что преследует мужчина. Сначала она говорила, что не знает его, потом начала утверждать обратное, но имя и приметы его не назвала.

Обвиняемого в убийстве задержали 19 ноября. Он дал признательные показания, рассказав, что нанес жертве пять ударов ножом, который носил при себе «просто так». Еще один мужчина, задержанный как предполагаемый подельник злоумышленника, стал свидетелем по делу.