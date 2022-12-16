Суд арестовал начальника фирмы, проводившей работы в сгоревшем OBI В Москве суд арестовал начальника фирмы «Дельта-строй» Макарова, проводившей работы в сгоревшем OBI

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Химкинский суд Москвы арестовал Александра Макарова — начальника участка строительной фирмы «Дельта-строй», которая проводила работа в сгоревшем магазине OBI в ТЦ «Мега Химки», передает ТАСС. Мужчину заключили под стражу до 9 февраля.

Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля, — заявила судья.

Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» около шести утра 9 декабря. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. В 10:40 пожар был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пожар возник в результате нарушений при проведении сварочных работ в пристройке к зданию.

Следственный комитет задержал прораба и сварщика по делу о масштабном пожаре в ТЦ «Мега Химки». Рабочие подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.