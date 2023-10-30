Суд арестовал мать избитого восьмимесячного малыша Суд в Москве арестовал мать избитого восьмимесячного малыша до 28 декабря

Фото: Прокуратура Москвы

Таганский суд Москвы отправил под стражу женщину, обвиняемую в избиении своего восьмимесячного ребенка, сообщает ТАСС. Она пробудет под стражей до 28 декабря.

В ходе судебного заседания женщина обвинила в избиениях младенца своего 33-летнего сожителя. По словам обвиняемой, мужчина также применял насилие по отношению к ней.

28 октября из захламленной квартиры на улице Нижегородская в Москве госпитализировали восьмимесячного малыша с травмами. Скорую вызвала 31-летняя мать, она утверждала, что упала на ребенка во время приступа эпилепсии, однако правоохранители усомнились в ее словах.

Полиция задержала мать и ее сожителя по подозрению в истязании. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Известно, что ранее женщину лишили родительских прав на двоих старших детей.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, при обследовании младенца медики нашли у него множественные застарелые травмы. В частности у малыша диагностировали открытый и неправильно срастающийся перелом плеча, закрытые неправильно сросшиеся переломы предплечья и бедер. Кроме того, у ребенка гематомы на лице и теле, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Врачи считают чудом, что после стольких травм кроха остался жив.