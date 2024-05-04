Суд арестовал главу китайской секты «Фалуньгун» Суд Москвы арестовал главу запрещенной в России секты «Фалуньгун» Миненкову

Фото: t.me/moscowcourts*

Наталья Миненкова

Главу китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Наталью Миненкову арестовали, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Она останется под стражей по меньшей мере до 27 июня. Соответствующее решение принял Тушинский районный суд столицы.

Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миненковой Натальи Германовны, члена ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования „Фалунь Дафа“», на срок 1 месяц 25 суток, — говорится в заявлении.

По версии следствия, действия Миненковой были направлены на продолжение деятельности признанных нежелательными организаций на территории РФ. Она с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года организовывала работу секты в России и распространяла ее литературу.

О том, что Миненкову задержали, стало известно 3 мая. Всего стражи порядка увезли в участок четверых последователей секты. Миненкова проходит как обвиняемая, остальные — как свидетели.

Секту «Фалуньгун» основал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. Через четыре года, увеличив число последователей до нескольких миллионов человек, он неудачно попытался устроить в стране госпереворот, после чего скрылся в собственном замке в США. По данным правоохранительных органов, организация при прямой поддержке американского Госдепа пыталась организовать «цветные революции» в России и Китае.