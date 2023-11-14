Студенты РХТУ начали получать угрозы от последователя казанского стрелка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Москвы разыскивают неизвестного, рассылающего студентам РХТИ имени Менделеева угрозы расправы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, анонимный злоумышленник обещает устроить массовый расстрел в учебном заведении. При этом он заявил, что намерен последовать примеру казанского стрелка Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному заключению за убийство девяти человек в гимназии № 175 в Казани.

Источники канала утверждают, что студенты получают угрозы в социальных сетях. Неизвестный рассылает обучающимся одинаковый текст, в котором пишет, что желает устроить нападение на вуз из-за травли. По словам злоумышленника, он подготовил автомат Калашникова и заминировал свой автомобиль. Информацию о рассылке тревожных сообщений передали в правоохранительные органы, следователи устанавливают личность анонима.

Как сообщалось ранее, актриса сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова подверглась шантажу со стороны неизвестных. Они угрожают организовать рассылку сообщений о минировании учебных заведений, торговых центров и станций метро в Москве, если она не заплатит им 1 млн рублей.