Студенты подрались из-за поста преподавателя о неспособности списать Студенты РНИМУ им. Пирогова подрались в университете из-за поста преподавателя в соцсетях

Студенты РНИМУ им. Пирогова подрались в университете из-за поста преподавателя в соцсетях, осудившего тех, у кого в голове «перекати-поле», сообщает Baza. Двое молодых людей избили четверокурсника Алексея из-за его позиции насчет тех, кто считает допустимым списывать. Некий Шамиль, пишет Baza, посчитал, что парень оскорбил девушку.

Конфликт начался с того, что профессор, хирург Тарас Нечай 20 мая возмутился студентами, которые не учатся и даже на экзамене списать не могут. Он привел в пример студентку, которой, по его мнению, «не хватило мозгов» запахнуть халат и «не светить шпорой на всю аудиторию». Учащиеся по-разному оценили его слова, Алексей выступил со своей точкой зрения.

3 июня Алексей вышел с экзамена, когда к нему подошел незнакомец и попросил пройти с ним. Перепалка перешла в драку, друг Шамиля ударил Алексея ногой по горлу, добавил и сам Шамиль. Студент рассказал обо всем в деканате. По данным журналистов, идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня стало известно, что школьницу в российской столице удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона. Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, организаторы нарушили права девочки, так как она сама вспомнила о гаджете и поспешила сдать его. Омбудсмен взяла ситуацию на контроль.