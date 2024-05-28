SHOT: студентка умерла после плановой операции в московской клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что студентка из Уфы умерла после операции в московской клинике. По данным канала, у 22-летней девушки развился сепсис после хирургического вмешательства, семья обратилась в следственные органы.

Как пишет канал, у погибшей обнаружили доброкачественное образование в кишечнике и порекомендовали обратиться в Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова, так как там подобные операции поставлены на поток. По информации SHOT, девушка связалась с клиникой, собрала нужные анализы и отправилась в столицу.

Канал уточнил, что перед операцией студентка связалась с родителями и дала им номера хирургов с просьбой быть с ними на связи. SHOT сообщает, что через несколько часов медики сами вышли на связь с родственниками, сообщив, что все в порядке. Как отмечает канал, ситуация вызвала подозрение, и родители попросили подругу дочери съездить в медцентр, после чего выяснилось, что пациентку погрузили в медикаментозный сон из-за сепсиса.

По данным SHOT, девушка провела в реанимации 32 дня, однако спасти ее не удалось, родители считают, что в гибели дочери могут быть виноваты медики. Канал сообщил, что в больнице подтвердили факт смерти пациентки, проводится внутренняя проверка.

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