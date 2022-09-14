Студентам МПГУ подняли плату за общежитие в три раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иногородним студентам Московского государственного педагогического университета (МПГУ) подняли плату за общежитие в три раза, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Ранее стоимость проживания для студентов очной формы отделения, обучающихся на бюджете, составляла тысячу рублей в месяц, то теперь — больше трех. Для студентов-иностранцев и тех, кто платит за обучение, цена выросла до 17 тысяч за месяц.

Администрация общежития МПГУ, расположенного на Проспекте Вернадского объяснила увеличение цен тратами на ремонт и содержание корпуса. Отмечается, что стоимость платы увеличилась за счет повышения цен на коммунальные услуги в среднем по в Москве.

Студенты МПГУ заявили об отсутствии приказа о повышении стоимости проживания на сайте учебного заведения.

Ранее сообщалось, что чиновники выставили на улицу несколько жителей бывшего общежития авиамоторного завода «Салют» на востоке Москвы. В сентябре 2020 года сотрудники столичного департамента городского имущества и судебные приставы решили выселить их, поскольку дом 1932 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу. Аналогичные попытки предпринимались неоднократно с 2013 года.