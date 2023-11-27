Студента магистратуры отправили служить, приняв за уклониста «Осторожно, новости»: студента с отсрочкой от армии в Москве отправили служить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Москве отправили служить студента магистратуры, получившего отсрочку от армии. По информации канала, юноша числился уклонистом, несмотря на то что ранее предоставлял в военкомат справку с места учебы.

Уже выдали форму, обрили, назначили медкомиссию, но надеяться уже не на что. Ян принес все справки по диагнозу, а также справку, что он студент магистратуры, военком сказал, ему на все плевать, — приводит канал слова матери 23-летнего призывника.

«Осторожно, новости» пишет, что в 2023 году Ян окончил бакалавриат Российского биотехнологического университета. По информации канала, в конце октября он получил повестку, его признали годным к службе.

После этого он поступил на очное отделение в магистратуру «Синергии». Студент передал в военкомат Хорошевского района справку из вуза, полагая, что это спасет от призыва. Но 24 ноября его остановили полицейские на улице, когда он ехал на встречу с другом. Молодого человека доставили в военкомат, где продержали до вечера и отправили в сборный пункт.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что родители призывника в Москве избили сотрудника военкомата в столичном районе Люблино. По информации канала, при отправке на службу отец и мать призывника пытались пройти вне очереди, чтобы попрощаться с сыном. В результате образовалась давка, в которой работник военного комиссариата получил удар по лицу, упал, ударился головой о дверь и повредил руку.