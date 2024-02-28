Студент познакомился с девушкой в чат-боте и был изнасилован в лесу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Студента одного из московских вузов изнасиловали в лесу после свидания с девушкой, с которой он познакомился в чат-боте, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, злоумышленники планировали ограбить 17-летнего юношу, а когда поняли, что взять с него нечего, решили надругаться.

По данным канала, второкурсник познакомился с девушкой в одном из чатов 25 февраля. В тот же день молодые люди встретились, и она пригласила парня к себе. В подъезде дома на Дмитровском шоссе студента ударили по голове, а затем увезли в лес.

У пострадавшего отобрали телефон и потребовали отдать все деньги, однако в кошельке у него нашлось лишь 100 рублей. Тогда злоумышленники начали писать с его гаджета друзьям и знакомым, а когда на просьбу о помощи никто не ответил, надругались над ним, снимая все на камеру телефона.

Потерпевший рассказал обо всем отцу, тот обратился в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают двоих мужчин и девушку в возрасте 15–16 лет.

Ранее мужчина с сайта знакомств изнасиловал женщину в Мурино Ленинградской области. Она пошла на свидание, но новый знакомый принудил ее к сексу в своей машине недалеко от дома, о чем она заявила в полицию. Следственный комитет Ленобласти возбудил дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.