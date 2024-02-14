Студент из Москвы угрожал взорвать корпус РУДН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали студента РУДН, угрожавшего взорвать один из корпусов университета, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, задержанный признался в содеянном. В ходе обыска в его квартире не обнаружили взрывчатых веществ или самодельных взрывных устройств. Ему грозит наказание по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Угрожающие сообщения заметила староста одной из групп РУДН. По данным Baza, задержанный обещал в чате взорвать один из корпусов РУДН 13 февраля. Испуганная девушка обратилась к куратору высшего учебного заведения, а тот вызвал полицию. Студент был задержан. В случае если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, полиция Красноярска заподозрила ученика одной из местных школ в ложном сообщении об акте терроризма. Соответствующий комментарий подросток оставил в социальных сетях. Отмечается, что из-за комментария школьника сотрудники полиции провели осмотр школьной территории. Против него было возбуждено уголовное дело, юноше избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.