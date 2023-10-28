Студента из Белоруссии арестовали в Москве за цвета студенческого билета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первокурсника Московского института электронной техники из Белоруссии арестовали на пять суток за бело-красно-белый флаг на обложке студенческого билета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Молодому человеку также назначили штраф в размере 35 тысяч рублей за проукраинский лозунг.

По данным канала, на обучающегося донес один из сотрудников вуза, отвечающий за мобилизационную подготовку. Родившийся в Минске 18-летний Даниил В. 15 сентября в аудитории МИЭТ заявил, что граждане и правительство России, в отличие от украинцев, являются террористами, и произнес проукраинское приветствие.

О случившемся узнал начальник «второго отдела» института Фарид Абдуллин, который обратился с заявлением в правоохранительные органы. 24 октября первокурсника задержали на проходной учебного заведения. При себе у него был пропуск в обложке цветов флага, который являлся национальным символом страны в 1991–1995-м, а теперь считается символом оппозиции.

Полицейские объяснили, что флаг является символикой белорусского формирования «Полк Кастуся Калиновского», которое воюет на стороне ВСУ и может быть связан с легионом «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Суд арестовал молодого человека на пять суток, так как задержанный показывал пропуск во время поездок на электричке в университет, пропагандируя — по мнению судей — экстремизм.

Ранее в Сочи женщина заявила в полицию из-за вывешенных флагов антигитлеровской коалиции. Ее не устроили вывешенные на окнах квартиры символы США, Великобритании, Франции и СССР. По мнению сочинки, эти флаги вешать в России «некорректно».