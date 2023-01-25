Студент угрожал однокурсникам расстрелом из-за неудачного дня рождения Mash: студент планировал расстрел в колледже из-за неудачного дня рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студента Московского кулинарного колледжа подозревают в организации массового расстрела в учебном заведении, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, ему не понравилось, как однокурсники отпраздновали его день рождения, и он написал им письмо, в котором обещал расстрелять их.

Подарочек от родителей и тети. Я и не догадывался, что живу в семье состоятельных мафиози. Теперь [денег] точно хватит на «Узи» и патроны к нему, чтобы прийти и расстрелять кого-нибудь из вас. Круто, — написал 20-летний студент в общем чате в WhatsApp.

Как пишет Mash, ученики колледжа сообщили об угрозах в полицию. Теперь его проверяют сотрудники МВД и психиатр. За тревожные сообщения ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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