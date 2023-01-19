Студент московского колледжа попытался покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студент московского колледжа пытался покончить с собой, однако сам подошел к незнакомой женщине на Измайловском проспекте и попросил о помощи, сообщает Telegram-канал Baza. Прохожая вызвала скорую помощь, 19-летнего студента госпитализировали.

По данным канала, мать молодого человека сообщила, что сын чувствовал себя подавлено. Накануне он отправил ей сообщение «Прости, тут уже ничего не поделаешь» и выключил телефон.

Baza сообщает, что ранее студент узнал о скорой отправке на двухнедельные военные сборы в лагерь «Авангард».

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