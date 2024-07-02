Студент МГУ выпал с 16-го этажа общежития после проваленной сессии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Студент третьего курса Московского государственного университета упал с 16-го этажа общежития на Воробьевых горах после проваленной сессии, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечает канал, парень учился на факультете математики.

По информации Mash, за пару минут до трагедии учащийся вместе со своим соседом собирался пойти в столовую. Пока друг ожидал за дверью, студент упал из окна. Известно, что погибшему было 20 лет.

Ранее сообщалось, что выпускников магистратуры факультета фундаментальной медицины МГУ проверят на туберкулез после того, как стало известно о случае открытой формы этого заболевания у одной из студенток. Молодые люди учились вместе с девушкой в течение двух лет и только сейчас узнали о ее болезни.

До этого посетитель спорткомплекса Невского района Санкт-Петербурга упал с двухметровой высоты и ударился головой. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли — от полученных травм он скончался спустя полчаса.

Также женщина получила серьезные травмы в результате падения с колеса обозрения в Энгельсе. Посетительница выпала из кабины в момент, когда она оказалась на самом верху. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. Спасти женщину врачи не смогли.